Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.06.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Freitagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Buchenstraße in Sulingen zu einem Zusammenstoß zwischen einer 56-jährigen Fußgängerin und einem 18-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer befuhr unerlaubt den Gehweg der Buchenstraße in Richtung Edenstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und mit der entgegenkommenden Fußgängerin kollidierte. Diese stürzte folgend und zog sich Verletzungen am Kopf und der Hand zu. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Gegen den 18-Jährigen werden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren geführt.

Syke-Heiligenfelde - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 12.06.2026, gegen 07:52 Uhr, beabsichtigt eine 56-jährige Pkw-Führerin von der Clueser Straße auf die Hannoversche Straße (B6) einzubiegen. Dabei übersieht sie eine auf einem Radweg querende 16-jährige E-Scooter Fahrerin und touchiert diese. Durch die Kollision wird die E-Scooter Fahrerin leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell