Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verdächtige Person unterwegs

Oberscheidweiler (ots)

Am 08.06.2026 gegen 16:55 Uhr erschien eine bisher unbekannte Person an einem Anwesen in der Schulstraße in Oberscheidweiler und bot den Hauseigentümern an, etwaig vorhandener Asbest zu entsorgen.

Nachdem dieses Angebot dankend abgelehnt wurde, bot die gleiche Person nun ein Fahrzeug zum Verkauf an.

Auch dieses Angebot wurde abgelehnt, so dass die Person sich entfernte.

Die verdächtige Person wurde wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, 3-Tage-Bart, Basecap, grau-schwarze Handwerkerkleidung Der Mann war mit einem weißen Kastenwagen aus dem Zulassungsbezirk Gelsenkirchen vor Ort.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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