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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Kupferdiebstähle in Syke und Sulingen ++ Sprengung eines Zigarettenautomaten in Barnstorf ++

Diepholz (ots)

Kupferdiebstähle in Syke

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es am Hinrich-Hanno-Platz zum Diebstahl eines Fensterbretts aus Kupfer. Es wurde versucht ein weiteres Brett zu entwenden, was allerdings misslang. Hierbei wurde das Brett aber beschädigt.

In der Zeit von Freitag bis Montagnachmittag kam es in der La-Chartre-Straße in Syke zu einem Diebstahl eines Kupferfallrohrs. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer: 04242-969-0 melden.

Diebstahl von Kupferkabeln in Sulingen

In der Zeit von Mittwoch bis Dienstagmorgen kam es in Sulingen, Groß Lessen, an den Bahnschienen zu einem Diebstahl von ca. 800m Kupferkabeln. Das Streckenkabel wurde im Rahmen von Sanierungsarbeiten erneuert. Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter 04271-949-0 bei der Polizei in Sulingen melden.

Sprengung eines Zigarettenautomaten

In der Nacht zu Dienstag, ca. 01.00 Uhr, kam es in Barnstorf, Lönsweg, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Der Automat wurde hierdurch stark beschädigt. Der Wert des Diebesguts ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-971-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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