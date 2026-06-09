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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzugmaschinen

Diepholz (ots)

Am 09.06.2026, gegen 13:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine die Harpstedter Straße (L776) in Bassum in Richtung Harpstedt und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden, 61-jährigen Sattelzugfahrer. Dieser touchierte kurz danach einen am Straßenrand befindlichen Baum. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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