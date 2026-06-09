POL-DH: Bassum - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzugmaschinen

Diepholz (ots) - Rehden - Verkehrsunfall mit Lkw Am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Düversbrucher Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw-Gespann. Der Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr zunächst die Berme. Nachdem diese nachgab, kippte der Lkw auf die Beifahrerseite und kam ...

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