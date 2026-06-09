Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, räuberischer Diebstahl - Stuhr, Brand eines Transporters

Diepholz (ots)

Stuhr, räuberischer Diebstahl

Ein 20-Jähriger entwendete am vergangenen Montag, gegen 13:00 Uhr mutmaßlich Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Henleinstraße in Stuhr und flüchtete, als er auf die Tat angesprochen wurde. Die Ladendetektive stoppten den Tatverdächtigen und brachten ihn zu Boden. In diesem Zuge wurde einer der Ladendetektive von dem 20-Jährigen in den Unterarm gebissen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Tatverdächtige festgehalten. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Ladendiebs wurde festgestellt, dass dieser ein Tierabwehrspray mit sich führte. Dieses wurde beschlagnahmt. Der vom Biss betroffene Ladendetektiv wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Stuhr, Brand eines Transporters

Am 08.06.2026, gegen 22:10 Uhr geriet ein VW Crafter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug stand in der Zeppelinstraße in Stuhr. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Das brandbetroffene Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

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