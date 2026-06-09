PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, räuberischer Diebstahl - Stuhr, Brand eines Transporters

Diepholz (ots)

Stuhr, räuberischer Diebstahl

Ein 20-Jähriger entwendete am vergangenen Montag, gegen 13:00 Uhr mutmaßlich Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Henleinstraße in Stuhr und flüchtete, als er auf die Tat angesprochen wurde. Die Ladendetektive stoppten den Tatverdächtigen und brachten ihn zu Boden. In diesem Zuge wurde einer der Ladendetektive von dem 20-Jährigen in den Unterarm gebissen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Tatverdächtige festgehalten. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Ladendiebs wurde festgestellt, dass dieser ein Tierabwehrspray mit sich führte. Dieses wurde beschlagnahmt. Der vom Biss betroffene Ladendetektiv wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Stuhr, Brand eines Transporters

Am 08.06.2026, gegen 22:10 Uhr geriet ein VW Crafter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug stand in der Zeppelinstraße in Stuhr. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Das brandbetroffene Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 10:42

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 07.06.2026

    Diepholz (ots) - Rehden - Verkehrsunfall mit Lkw Am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Düversbrucher Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw-Gespann. Der Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr zunächst die Berme. Nachdem diese nachgab, kippte der Lkw auf die Beifahrerseite und kam ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 14:25

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.06.2026

    Diepholz (ots) - Syke - Scheunenbrand nach Blitzeinschlag Am Freitagnachmittag, den 05.06.2026, gegen 15:50 Uhr, geriet im Syker Ortsteil Gödesdorf eine Scheune mit landwirtschaftlichen Maschinen, aufgrund eines Blitzeinschlages, in Brand. Die Scheune brannte nahezu vollständig aus. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren