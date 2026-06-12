POL-DH: ++ versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke ++
Diepholz (ots)
vers. Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke
In der Zeit von Montag, 08.06.2026, bis Donnerstag, 11.06.2026 kam es in Syke, Georg-Hoffmann-Straße, zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Der Täter versuchte mittels Hebeln in die Wohnung zu kommen. Dies gelang ihm aber nicht, sodass auch kein Diebesgut erlangt werden konnte.
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