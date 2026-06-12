POL-DH: ++ versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke ++

Diepholz (ots) - Kupferdiebstähle in Syke In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es am Hinrich-Hanno-Platz zum Diebstahl eines Fensterbretts aus Kupfer. Es wurde versucht ein weiteres Brett zu entwenden, was allerdings misslang. Hierbei wurde das Brett aber beschädigt. In der Zeit von Freitag bis ...

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