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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke ++

Diepholz (ots)

vers. Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke

In der Zeit von Montag, 08.06.2026, bis Donnerstag, 11.06.2026 kam es in Syke, Georg-Hoffmann-Straße, zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Der Täter versuchte mittels Hebeln in die Wohnung zu kommen. Dies gelang ihm aber nicht, sodass auch kein Diebesgut erlangt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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