Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Beleidigt und Zutritt zur Wohnung erzwungen (0141030/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am späten Sonntagabend (07.06.2026) kam es im Blumenweg zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 26-jähriger Mann Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und klingelte anschließend an der Wohnung einer 23-jährigen Frau. Nachdem diese die Tür geöffnet hatte, beleidigte der Mann sie mehrfach. Zudem verhinderte er durch das Hineinstellen seines Fußes in die Tür zunächst das Schließen der Wohnungstür. Erst nachdem die Frau den Polizeinotruf verständigte, verließ der Mann das Haus. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell