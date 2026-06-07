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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Angriff auf Sportlerheim (0140001/2026)

Ponitz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt ins Sportlerheim des ortsansässigen Fußballvereins SV Eintracht Ponitz. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten der oder die Täter ins Gebäude und entwendeten hier eine Handkasse mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus den Räumlichkeiten.

Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen hierzu mit Bezugsnummer 0140001/2026 aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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