Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrunken und aggressiv im Straßenverkehr (0139847/2026)

Meuselwitz (ots)

Am Freitagabend bekam die Polizei Altenburg die Information zu einer offensichtlich alkoholisierten Fahrerin eines Pkw Volvo am Hainbergsee in Meuselwitz. Engagierter Versuche, diese an der Weiterfahrt zu hindern schlugen fehl und die Frau konnte durch eingesetzte Polizeikräfte vorerst nicht mehr festgestellt werden. Jedoch gingen weitere Mitteilungen zum Sachverhalt bei der Polizei ein, so dass sich die Spur verfolgen ließ. Wenig später konnte besagte Frau mit ihrem Fahrzeug in der Lödlaer Chaussee in Oberlödla festgestellt werden. Aufgrund der Mitteilungen und starkem Alkoholgeruch wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Dies widerstrebte der 58-Jährigen und sie setzte sich gegen die Polizeibeamten vehement zur Wehr, trat und schlug nach diesen. Ihr weiterhin aggressives und angriffslustiges Verhalten endete im Polizeigewahrsam.

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