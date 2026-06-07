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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Bildschirm gehackt (0139779/2026)

Schmölln (ots)

Nach kurioser Mitteilung am Freitagabend rückten Beamte der PI Altenburger Land zum Markt in Schmölln aus. Hier lief laut Zeugen obszönes Bildmaterial auf einem Bildschirm an der Bushaltestelle vor dem dortigen Kaufland. Bei Eintreffen konnten solches Bildmaterial nicht mehr festgestellt werden, jedoch wurde der digitale Infomonitor vorsorglich durch Techniker der Stadtverwaltung heruntergefahren. Ermittlungen wegen des Verbreitens pornographischer Inhalte wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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