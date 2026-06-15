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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Landkreis Diepholz - Mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

Diepholz (ots)

Die Polizei hat in der Nacht vom 10.06.2026 auf den 11.06.2026 zwei mutmaßliche Kupferdiebe (28 und 34 Jahre alt) aus dem Landkreis Diepholz festgenommen. Bei einer Verkehrskontrolle wurden die beiden Tatverdächtigen sowie ihr Pkw angehalten und durchsucht. Dabei wurden mehrere Kupferdachrinnen und Tatwerkzeuge aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer lag ein Haftbefehl vor. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er des Weiteren im Verdacht steht, den Pkw unter Drogeneinfluss gefahren zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Sein 34-jähriger Beifahrer wurde entlassen.

Mögliche Tatzusammenhänge zu Kupferdiebstählen im Landkreis Diepholz und dem umliegenden Bereich werden derzeit geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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