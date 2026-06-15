Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Unfallflucht mit leicht verletzter Person

Diepholz (ots)

Eine unbekannte Person befuhr heute, gegen 07:15 Uhr mit ihrem Pkw die Carl-Zeiss-Straße in Bassum in Richtung Bahnhof und touchierte eine entgegenkommende, 32-jährige Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Anschließend entfernte sich die autofahrende Person vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen VW in einem helleren Blau gehandelt haben. Auf der Beifahrerseite soll ein Kind gesessen haben.

Hinweise zur flüchtigen Person und deren Fahrzeug nimmt die Polizei Bassum unter der Tel.-Nr. 04241 971680 entgegen.

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