Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

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Diepholz (ots)

Die Polizei Sulingen sucht die Eigentümer zu den abgebildeten Fahrrädern. Diese wurden mutmaßlich entwendet und in der vergangenen Woche durch die Polizei sichergestellt.

Hinweise zu den Fahrradeigentümern nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 entgegen.

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