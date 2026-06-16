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POL-DH: Sulingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

POL-DH: Sulingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer
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Diepholz (ots)

Die Polizei Sulingen sucht die Eigentümer zu den abgebildeten Fahrrädern. Diese wurden mutmaßlich entwendet und in der vergangenen Woche durch die Polizei sichergestellt.

Hinweise zu den Fahrradeigentümern nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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