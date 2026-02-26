Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 52-jährige Nissan-Fahrerin befuhr heute gegen 08.30 Uhr die B 88 von Pennewitz in Richtung Jesuborn. In einer Kurve verlor die 52-Jährige auf winterglatter Fahrbahn scheinbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Nissan geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

