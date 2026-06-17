Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Martfeld, Einbruch in Arztpraxis - Twistringen, Hausfriedensbruch und Beleidigung im Supermarkt

Diepholz (ots)

Martfeld, Einbruch in Arztpraxis

Ein unbekannter Täter brach am vergangenen Dienstag, zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr in eine Arztpraxis in der Hauptstraße in Martfeld ein und entwendete aus den Räumlichkeiten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen unter der Tel.-Nr. 04252 938250 entgegen.

Twistringen, Hausfriedensbruch und Beleidigung im Supermarkt

Ein 47-Jähriger beleidigte am Abend des 16.06.2026 die Mitarbeiter eines Supermarkts, der sich in der Lindenstraße in Twistringen befindet. Als ihm ein Hausverbot ausgesprochen wurde, weigerte er sich, das Geschäft zu verlassen. Stattdessen belästigte er die Kunden und pinkelte gegen die Scheibe des Geschäfts. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Ihm wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung.

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