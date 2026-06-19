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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Diepholz (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr am vergangenen Donnerstag, gegen 06:45 Uhr aus Richtung der Friedrich-Lütvogt-Straße in Wagenfeld in den Kreuzungsbereich L345 (Burlager Straße) / K27 (Oppenweher Straße). Beim Einfahren übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 67-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Wagenfeld fuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 67-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 23-Jährige erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 24.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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