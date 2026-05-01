Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erstmeldung Feuerwehreinsatz Bonner Münster

Bonn (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Turm des Bonner Münster sind Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn seit ca. 21.00 im Einsatz. Bitte meiden Sie den Innenstadtbereich rund um den Münsterplatz und halten Sie diesen Bereich für die Einsatzkräfte frei. Weitere Berichterstattung folgt.

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