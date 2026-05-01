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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erstmeldung Feuerwehreinsatz Bonner Münster

Bonn (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Turm des Bonner Münster sind Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn seit ca. 21.00 im Einsatz. Bitte meiden Sie den Innenstadtbereich rund um den Münsterplatz und halten Sie diesen Bereich für die Einsatzkräfte frei. Weitere Berichterstattung folgt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Jörg Schneider
Telefon: 0228 717-0
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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