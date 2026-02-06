Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Heizöl gelangt in die Aitrach (05.02.2026)

Geisingen (ots)

Übergelaufenes Heizöl ist am Donnerstagnachmittag bei einem Tankvorgang in den Bach Aitrach gelangt.

Ein Wanderer teilte gegen 16:00 Uhr der Rettungsleitstelle mit, dass er auf einem Bach zwischen Aulfingen und Kirchen-Hausen Öl festgestellt habe. Die alarmierte Feuerwehr traf entsprechende Maßnahmen zur Ölwehr. Durch den schnellen Einsatz konnte eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung sowie der Tier- und Pflanzenwelt verhindert werden.

Ermittlungen ergaben, dass das Öl bei einer Heizöllieferung übergelaufen war und so eine größere Menge des Brennstoffs in die Aitrach gelangte. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes kamen vor Ort, um die Umweltrelevanz zu beurteilen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden durch Beamte des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt geführt.

