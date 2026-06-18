Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Kirchdorf, Kompletträderdiebstahl - Siedenburg, Wohnungseinbruchdiebstahl

Diepholz (ots)

Kirchdorf, Kompletträderdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter montierte in der Zeit vom 16.06.2026, 18:30 Uhr bis 17.06.2026, 07:30 Uhr insgesamt sieben Kompletträder von zwei Mercedes-Modellen ab und entwendete diese. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses in Kirchdorf, Barenburger Straße. Der Schaden wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Siedenburg, Wohnungseinbruchdiebstahl

Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Zeit vom 16.06.2026, 18:30 Uhr bis 17.06.2026, 15:45 Uhr widerrechtlich Zugang in ein Wohnhaus in Siedenburg im Ortsteil Päpsen und durchwühlte die Räumlichkeiten. Ob die Person Gegenstände aus dem Haus entwendete, ist bislang unklar.

In beiden Fällen bittet die Polizei Sulingen um Hinweise von Zeugen unter der Tel.-Nr. 04271 9490.

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