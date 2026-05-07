Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Großbrand zerstört Putenmaststall - Schaden in Millionenhöhe

Wietmarschen (ots)

Am 07.05.2026 kam es gegen 02:22 Uhr an der Straße Plaggendiek in Wietmarschen zu einem Großbrand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte den Brand während der Fahrt auf der A 31 und verständigte daraufhin die Feuerwehr über den Notruf.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Stall für Geflügelzucht bereits in Vollbrand und war nahezu vollständig eingestürzt. Betroffen ist eine Putenmaststallung mit einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Tiere in dem Stall, sodass weder Menschen noch Tiere verletzt wurden. Weitere Gebäude auf dem Gelände wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach Angaben der Feuerwehr wird die betroffene Stallung kontrolliert abbrennen gelassen, um verbleibende Glutnester einzudämmen. Ein Abschluss der Maßnahmen wird erst im Laufe des Tages erwartet.

Im Einsatz befinden sich insgesamt 63 Feuerwehrkräfte mit zehn Einsatzfahrzeugen sowie ein Rettungswagen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

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