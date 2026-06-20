Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 20.06.2026

Diepholz (ots)

Drentwede - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am 19.06.2026 gegen 15:10 Uhr befuhr die 41-jährige Fahrzeugführerin aus Twistringen die B51 in Fahrtrichtung Drentwede. Sie beabsichtigte nach links in eine Gemeindestraße abzubiegen. Der in selber Richtung fahrende 28-Jährgie Oldenburger überholte mehrere Fahrzeuge und übersah den Abbiegevorgang. Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 12000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell