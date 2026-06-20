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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 20.06.2026

Diepholz (ots)

Drentwede - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am 19.06.2026 gegen 15:10 Uhr befuhr die 41-jährige Fahrzeugführerin aus Twistringen die B51 in Fahrtrichtung Drentwede. Sie beabsichtigte nach links in eine Gemeindestraße abzubiegen. Der in selber Richtung fahrende 28-Jährgie Oldenburger überholte mehrere Fahrzeuge und übersah den Abbiegevorgang. Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 12000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0
i.A Menke, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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