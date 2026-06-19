Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sperrmüllfeder beschädigt nachfolgendes Fahrzeug in Heeßen

Heeßen (ots)

(Thi) Am Donnerstagvormittag (18.06.2026) kam es auf der Hauptstraße in Heeßen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, nachdem ein Lastkraftwagen während der Fahrt einen Gegenstand verloren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Lkw gegen 09:40 Uhr die Hauptstraße, nachdem zuvor Sperrmüll geladen worden war. Während der Fahrt löste sich eine Metallfeder aus der Ladung und fiel auf die Fahrbahn.

Ein unmittelbar nachfolgender Pkw konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Die Sofafeder bohrte sich in den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs, wodurch dieser Luft verlor und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Darüber hinaus verursachte die im Reifen steckende und rotierende Feder Beschädigungen am rechten Kotflügel des Pkw.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Ladung auf Fahrzeugen stets ordnungsgemäß zu sichern ist, um Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sowie Sachschäden zu vermeiden.

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