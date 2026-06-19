Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer verursacht schweren Verkehrsunfall - Motorrad gerät in Brand und beschädigt Wohnhaus

Beckedorf (ots)

(Thi) Am Donnerstagabend (18.06.2026) gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 65 in Beckedorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Infolge des Unfalls geriet das beteiligte Motorrad in Brand. Das Feuer beziehungsweise die starke Hitzeentwicklung führten anschließend zu einem Schaden an einem angrenzenden Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Rodenberg mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Stadthagen. Beim Versuch, mehrere Fahrzeuge trotz entgegenkommenden Verkehrs zu überholen, scherte er wieder nach rechts ein und kollidierte dabei mit einem vorausfahrenden Pkw.

Ein entgegenkommender Fahrzeugführer konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern. Durch die Kollision verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad prallte gegen die Außenwand eines Wohnhauses an der Hannoverschen Straße und fing anschließend Feuer.

Der 25-Jährige erlitt Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Verlauf der Nacht stellten Einsatzkräfte zudem fest, dass die starke Hitzeentwicklung des brennenden Motorrades zu einem Hitzestau im Bereich des Dachstuhls des betroffenen Wohnhauses geführt hatte. Dadurch kam es im Bereich der Windfeder zu einem Schwelbrand beziehungsweise Glimmen des Dachstuhls. Am Dach des Hauses entstand Sachschaden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell