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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Passanten angegriffen - Polizeieinsatz endet mit Widerstand, tätlichem Angriff und Ingewahrsamnahme

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Montagabend (15.06.2026) ist die Polizei Stadthagen zu einem Einsatz in die Innenstadt gerufen worden, nachdem ein Mann mehrere Passanten angegriffen haben soll. Im weiteren Verlauf leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und griff Einsatzkräfte tätlich an.

Gegen 19:26 Uhr meldete eine Zeugin eine männliche Person im Bereich der Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Niedernstraße. Nach ihren Angaben habe der Mann zunächst einem Passanten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und anschließend einem weiteren Passanten gegen den Hinterkopf geschlagen. Danach entfernte sich der Mann lautstark pöbelnd in Richtung Krumme Straße.

Eine unmittelbar entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung kurze Zeit später im Eingangsbereich eines Wohn- und Geschäftshauses an der Niedernstraße antreffen. Bereits bei der Ansprache zeigte sich der 36-jährige Stadthäger äußerst aggressiv und verbal ausfällig. Zudem äußerte er Drohungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und ging mehrfach bedrohlich auf diese zu.

Da der Mann wiederholt den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nachkam, einen ausreichenden Abstand einzuhalten und seine aggressiven Handbewegungen zu unterlassen, sollte er kontrolliert werden. Als er sich in das Gebäude zurückziehen wollte, erfolgte die Festhaltung durch die Polizeikräfte. Hiergegen setzte sich der Beschuldigte erheblich zur Wehr, spannte seinen Körper an und widersetzte sich den Maßnahmen.

Während der Fixierung biss der Mann einen 31-jährigen Polizeibeamten in die Armbeuge. Ein weiterer 38-jähriger Beamter wurde durch Kratzen am Hals verletzt und erlitt eine blutende Verletzung. Beide Beamten blieben dienstfähig.

Der Beschuldigte konnte schließlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Während des Transports beleidigte er die eingesetzten Polizeikräfte fortwährend. Darüber hinaus wurde die Einsatzkleidung von zwei Beamten durch Speichel und Nahrungsreste verunreinigt.

Aufgrund des Gesamtverhaltens und des psychisch auffälligen Erscheinungsbildes des Mannes wurden weitere Maßnahmen getroffen. Zudem wurde eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie wegen der vorausgegangenen Angriffe auf Passanten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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