Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Lauenauer Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Lauenau (ots)

(Thi) Am Donnerstag, 18.06.2026, ist es in einem Discounter an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Taschendiebstahl gekommen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine 77-jährige Frau aus dem Auetal gegen 11:30 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Anschrift "Zum Mineralbad 1" auf. Während des Einkaufs wurde ihr das Portemonnaie aus einem Einkaufskorb entwendet, der sich in ihrem Einkaufswagen befand.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld unter anderem eine Girokarte, der Personalausweis, der Führerschein sowie eine Krankenversicherungskarte der Geschädigten.

Die Polizei Bad Nenndorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im oder im Umfeld des Supermarktes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05042 50640 entgegen.

Präventionshinweis der Polizei:

Taschendiebe nutzen insbesondere in Supermärkten und Discountern Momente der Unaufmerksamkeit aus. Die Polizei empfiehlt daher, Geldbörsen und Wertsachen möglichst körpernah zu tragen und Taschen stets verschlossen zu halten. Wertgegenstände sollten nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen oder Einkaufskörben abgelegt werden.

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