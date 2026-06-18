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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrt ohne Versicherung, Zulassung und unter mutmaßlichem Einfluss von THC gestoppt

Nienburg (ots)

(KEM) Einsatzkräfte der Polizei Nienburg kontrollierten am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 13.45 Uhr einen 30-jährigen Mann aus Lehrte, der mit seinem BMW entlang der Prinzenstraße fuhr.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Einsatzkräften auf, dass der PKW entstempelt war. Weitere Recherchen ergaben, dass der PKW weder zugelassen war noch über eine Haftpflichtversicherung verfügte. Im weiteren Verlauf führten die Polizisten zudem einen Drogenvortest durch, der positiv auf THC ausfiel. Sie ordneten eine Blutentnahme an, stellten das Kennzeichen sicher und untersagtem dem Lehrter die Weiterfahrt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf eine Beeinflussung durch THC eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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