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POL-FL: Hattstedt: Verkehrsschilder und Sitzbank besprüht - Polizei sucht Zeugen

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Hattstedt (ots)

Am vergangenen Freitag, den 05.06.2026, wurden in der Straße Westerwiede in Hattstedt mehrere Verkehrsschilder, die Straße, eine Sitzbank und ein Mülleimer mit schwarzer Farbe besprüht.

Zeugen stellten die Beschädigungen gegen 22:00 Uhr fest. Zu diesem Zeitpunkt soll die Farbe noch feucht gewesen sein, sodass die Tat vermutlich kurz zuvor begangen wurde. Der Schaden wird auf etwa 1300 EUR geschätzt.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04846/2079950 oder per E-Mail an Hattstedt.Pst@polizei.landsh.de bei der Polizeistation Hattstedt zu melden.

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