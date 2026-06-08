Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hüsby: Festnahme nach versuchtem Dieseldiebstahl

Hüsby (ots)

In der vergangenen Nacht (08.06.2026) nahmen die Beamten des Polizeireviers Schleswig zwei Tatverdächtige auf einem Feld bei Hüsby fest, nachdem diese mutmaßlich zuvor versucht hatten, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Diesel zu stehlen.

Gegen ein Uhr in der Nacht war die Polizei in der Bergstraße in Hüsby eingesetzt, nachdem über den Notruf ein gegenwärtiger Dieseldiebstahl gemeldet wurde. Der Anzeigende beschrieb den Beamten, dass er zwei Personen an dem Dieseltank des Betriebs gesehen habe. Als die Polizei die Örtlichkeit erreichte, konnte sie zunächst niemanden mehr feststellen. Auf der angrenzenden Wiese fanden die Beamten dann aber frische Spuren und Beweismittel. Kurz darauf konnten sie auf dem Feld einen 25-jährigen und einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufspüren und festnehmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Dienststelle gebracht und dort weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden sie danach entlassen.

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