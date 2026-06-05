Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Mehrere Schüsse auf Barber-Shop - Haftbefehlsantrag gegen den zweiten Verdächtigen (Folgemeldung)

Sylt (ots)

Die seit der letzten Medieninformation intensiv geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben nunmehr auch gegen den türkischen Staatsangehörigen den dringenden Verdacht der Beihilfe zum versuchten Totschlag erhärtet. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, mit dem 15-jährigen nach Sylt gefahren zu sein und dort dessen Tatausführung zumindest gefördert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat daher auch gegen den türkischen Beschuldigten den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beantragt.

Beide Beschuldigte werden am heutigen Tag der Haftrichterin am Amtsgericht Niebüll vorgeführt werden.

Die weitere Aufklärung der Gesamtumstände der Tat ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nähere Informationen werden nicht erteilt.

Es bleibt bei dem Hinweis, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Beschuldigten als unschuldig gelten (Artikel 6 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten).

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