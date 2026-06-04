Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Haftbefehl nach mutmaßlichem Tötungsdelikt (Folgemeldung)

Schleswig (ots)

Nachdem es am Dienstagnachmittag (02.06.2026) gegen 13:30 Uhr im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen war und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg die Ermittlungen aufgenommen hatte, können weitere Informationen zum Stand des Verfahrens mitgeteilt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 32-jährigen Sohn des Opfers. Nach bisherigen Erkenntnissen bewohnte er gemeinsam mit seiner 71-jährigen Mutter das Haus, in dem die Frau am Dienstag leblos aufgefunden wurde.

Der Tatverdächtige wurde am späten Mittwochnachmittag (03.06.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter am Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen und den genauen Umständen der Tat dauern weiterhin an.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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