Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 25-jähriger Flensburger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Flensburg (ots)

Seit gestern Abend wird der 25-jährige Rikardo A. aus Flensburg vermisst. Er wurde zuletzt gegen 23:00 Uhr in Harrislee gesehen und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Rikardo A. ist ca. 170 cm groß, hat eine normale Statur und kurzes blondes Haar. Er trägt wahrscheinlich einen grauen Kapuzenpullover mit Aufschrift, eine graue Jogginghose, sowie schwarze Sneaker.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Herrn K. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren. Bitte sprechen Sie den Vermissten nicht direkt an.

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