Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Mordkommission ermittelt nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

Schleswig (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.06.2026) kam es gegen 13:30 Uhr im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein Anrufer hatte der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Wohnhaus zu einem Tötungsdelikt gekommen sein soll. Die umgehend entsandten Einsatzkräfte konnten vor dem betreffenden Objekt den Anrufer als Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurde eine leblose weibliche Person aufgefunden. Dabei handelt es sich mutmaßlich um die 71-jährige Bewohnerin des Hauses. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Frau verstarb noch am Einsatzort.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Die Mordkommission sowie die Spurensicherung der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sowie die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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