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POL-FL: Schafflund: Schildkröte am Fahrbahnrand aufgefunden

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Schafflund (ots)

Am Sonntagvormittag (31.05.2026) gegen 10:00 Uhr wurde am Fahrbahnrand des Hasselbeker Weges in Schafflund eine Schildkröte aufgefunden.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei nahm sich des Tieres an. Die Schildkröte wurde zunächst in Obhut genommen. Anschließend erfolgte die Übergabe an das Tierheim in Flensburg.

Dort stellte sich heraus, dass es sich um eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte handelt. Diese Art zählt zu den Wasserschildkröten und ist nicht in der hiesigen Tierwelt beheimatet.

Die Schildkröte wurde im Tierheim aufgepäppelt und ist wohlauf. Der Verlierer oder die Verliererin kann sich mit dem Tierheim in Verbindung setzen.

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