Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nieby: 87-jähriger stirbt bei Fahrradunfall in der Geltinger Birk

Nieby (ots)

Am Samstagnachmittag (30.05.2026) kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf einem Rad- und Wanderweg im Naturschutzgebiet Geltinger Birk. Hierbei starb ein 87-jähriger deutscher E-Bike-Fahrer.

Der Mann befuhr den Sandweg in Verlängerung der Straße Beveroe von der Naturschutzhütte kommend in Richtung Mühle Charlotte. In einer Kurve kam ihm eine Gruppe von Radfahrern entgegen, wobei ein 8-jähriges Mädchen deutscher Staatsangehörigkeit vorweg fuhr. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wichen der 87-jährige und das Kind einander aus und bremsten, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch das Bremsmanöver habe der E-Bike-Fahrer die Kontrolle über das Rad verloren und sei über seinen Lenker gestürzt. Nach dem Sturz sei er nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und der eingesetzten Rettungskräfte verstarb er noch am Unfallort.

Neben einem Rettungswagen und der Polizei war auch der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 eingesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell