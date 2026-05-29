Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig/Schuby: "Sicher in den Urlaub" -Präventionsveranstaltungen am 12. und 13.06.2026

Schleswig/Schuby (ots)

Die Sommerzeit ist die Hauptreisezeit vieler Camper. Wie in den vergangenen Jahren bietet das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord wieder Präventionsveranstaltungen für Camper an, damit die Fahrzeuge gut für den Urlaub vorbereitet sind und die Fahrt nicht zur Gefahr für die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer wird.

Folgende Termine werden dieses Jahr angeboten:

- Freitag, 12.06.2026, 16-19 Uhr, Schleswig, Friedrich-Ebert-Straße, Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad - Samstag, 13.06.2026, 10-13 Uhr, Schuby, Lürschauer Weg, Gelände der Autobahnmeisterei

Um Gefahren durch falsche Beladung oder Überladung beim Start in die Sommersaison zu vermeiden, bietet die Polizei bei den Terminen das Wiegen der Achslasten und des Gesamtgewichts an. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die tatsächliche Spiegelbreite messen zu lassen. Bei den Veranstaltungen geben die Kollegen darüber hinaus wertvolle Tipps zur richtigen Sicherung von Ladung und Insassen und stehen für weitere Fragen rund um die Verkehrssicherheit von Campingfahrzeugen zur Verfügung.

Eine vorherige Anmeldung der Teilnehmenden ist nicht erforderlich. Mit eventuellen Wartezeiten ist jedoch zu rechnen. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmenden kostenlos.

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