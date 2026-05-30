Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Ermittlungserfolg nach Sachbeschädigungen und versuchten Brandstiftungen an Parteibüros (Folgemeldung)

Flensburg (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu mehreren Sachbeschädigungen sowie versuchten Brandstiftungen an Parteibüros in der Flensburger Innenstadt am Osterwochenende vom 05.04.2026 bis 07.04.2026 konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln.

Nach der am 29.05.2026 veröffentlichten Öffentlichkeitsfahndung gingen beim Staatsschutz der Bezirkskriminalinspektion Flensburg mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, die die Ermittler zu einem 40-jährigen Deutschen führten. Die Hinweise konnten durch weitere polizeiliche Ermittlungen so weit verdichtet werden, dass auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Flensburg beim Amtsgericht Flensburg ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte.

Der Beschluss wurde am heutigen Tage (30.05.2026) an der Wohnanschrift eines 40-jährigen Flensburgers vollstreckt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

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