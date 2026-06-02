Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Radfahrer mit Stoffbeutel angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Kappeln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) gegen 15:40 Uhr wurde ein 83-jähriger Radfahrer in der Unterführung der Schleibrücke zwischen Am Hafen und Am Südhafen von einem unbekannten Täter mehrfach mit einem Stoffbeutel mit hartem Inhalt geschlagen. Er fiel dadurch vom Fahrrad und zog sich Verletzungen zu.

Wie der Geschädigte nach dem Vorfall der Polizei berichtete, sei er mit dem Rad durch die Unterführung gefahren. In dem Tunnel seien ein Mann und eine Frau zusammen unterwegs gewesen, beide seien ihm nicht bekannt gewesen. Der Mann habe ihn unvermittelt fünf bis sechs Mal mit dem Stoffbeutel samt Inhalt geschlagen, wodurch er gestürzt sei. Sowohl der Mann als auch die Frau hätten ihn zusätzlich beleidigt.

Die Polizei Kappeln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den beiden unbekannten Personen. Der Täter sei 40-45 Jahre alt und schlank gewesen. Er habe ein helles kurzärmliges Shirt getragen und fließend deutsch gesprochen. Die Frau sei etwa gleichen Alters und mit einem hellen Kleid bekleidet gewesen.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04642/9655901 oder per E-Mail unter Kappeln.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Einen Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und dem Angriff auf einen Radfahrer am 24.05.2026 in der Nordstraße in Kappeln schließen die Beamten aufgrund der abweichenden Personenbeschreibung bisher aus.

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