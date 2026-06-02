Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruch in Werkstatt für Geigenbau - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag (31.05.2026) 12:00 Uhr, bis Montagmorgen (01.06.2026) 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt für Geigenbau am Nikolaikirchhof in Flensburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich über eine seitlich gelegene Eingangspforte Zutritt zu dem Grundstück. Anschließend begaben sich der oder die Täter zu einem Seitenfenster des Gebäudes und hebelten dieses mithilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs auf.

Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Musikinstrumente. Vermutlich verließen sie das Gebäude anschließend auf dem Einstiegsweg.

Bei dem Stehlgut handelt es sich nach derzeitigem Stand um rund 60 Geigen sowie zwei Celli. Die Instrumente waren an verschiedenen Stellen innerhalb der Werkstatt gelagert. Weitere reparaturbedürftige Geigen wurden aus einem Werkraum entwendet.

Aufgrund der Menge und Größe des Stehlguts ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg geführt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nikolaikirchhof beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der entwendeten Instrumente geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0461/484-0 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

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