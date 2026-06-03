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POL-FL: Neuberend: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Mähroboter

POL-FL: Neuberend: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Mähroboter
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Neuberend (ots)

Am Sonntagabend (31.05.2026) kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in der Schulstraße in Neuberend zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich zur Tatzeit eine Gruppe von Jugendlichen, bestehend aus mehreren Mädchen und Jungen, mit E-Scootern auf dem Gelände des Sportplatzes auf. Ein bislang unbekannter männlicher Jugendlicher soll dabei mehrfach mit seinem E-Scooter gegen einen dort durch die Gemeinde eingesetzten Mähroboter gefahren sowie auf diesen aufgefahren sein.

Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Die Tat wurde von einer Frau beobachtet, die den Jugendlichen auf sein Verhalten ansprach und dadurch die Handlung unterband. Anschließend flüchtete die Gruppe vom Tatort.

Die Polizeistation Böklund hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beteiligten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 04623 / 9089920 oder per E-Mail an boeklund.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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