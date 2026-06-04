Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Unfall zwischen Elektroroller und E-Bike - Polizei sucht Verursacherin

Niebüll (ots)

Am Montag, den 01.06.2026 gegen 7:00 Uhr kam es auf dem Sandweg zwischen der Straße Süder Gath und der Westermooringer Straße zu einer Begegnung zwischen einer E-Bike-Fahrerin und dem Fahrer eines E-Rollers. Der Rollerfahrer musste ausweichen und verletzte sich hierdurch am Fuß. Die Polizei Niebüll sucht nun nach der Radfahrerin.

Wie der Geschädigte nach dem Vorfall der Polizei berichtete, sei er aus der Westermorringer Straße kommend in Richtung Süder Gath unterwegs gewesen. Auf dem kurzen Sandweg in Höhe der Autoverladung sei ihm in schnellem Tempo ein weißes E-Bike entgegengekommen. Als die Fahrerin an ihm vorbeigefahren sei, habe er ausweichen müssen und sich dabei am Fuß verletzt. Die Frau habe ihre Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Es ist unklar, ob sie mitbekommen hat, dass der Mann sich verletzt hatte.

Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte und eventuelle Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 04661-40110 oder per Mail unter Niebüll.PR@polizei.landsh.de beim Polizeirevier Niebüll zu melden.

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