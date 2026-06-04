Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: PKW auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Kappeln (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es kurz vor 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bernard-Liening-Straße in Kappeln. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Wie die Geschädigte der Polizei berichtete, hatte sie ihren weißes Mercedes-Kombi gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Kurz darauf habe eine Zeugin, die vermutlich den Unfall beobachtet habe, sich im Markt gemeldet. Die Fahrerin des Mercedes sei ausgerufen worden. Da sie diesen Aufruf nicht direkt mitbekommen habe, habe es einige Minuten gedauert, bis sie wieder zu ihrem Fahrzeug gekommen sei. Weder der Verursacher des Schadens, noch die Zeugin seien noch vor Ort gewesen. Der Wagen habe eine deutliche Beschädigung im hinteren Bereich der Fahrerseite aufgewiesen.

Die Polizei Kappeln ermittelt nun aufgrund der Verkehrunfallflucht und bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sowie die benannte Zeugin und eventuelle weitere Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 04642/9655901 oder per E-Mail unter Kappeln.PR@polizei.landsh.de zu melden.

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