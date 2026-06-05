Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Angeln: Kinder aus dem Auto heraus angesprochen - Polizei gibt Tipps und Hinweise

Angeln (ots)

Seit Ende März sind der Polizei mehrere Vorfälle im Bereich Angeln bekannt geworden, bei denen männliche Personen versucht haben, Kinder aus Autos heraus anzusprechen. Alle Kinder reagierten richtig und entzogen sich der Situation. Die Polizei nimmt die Hinweise ernst und arbeitet an der Aufklärung der Sachverhalte.

Im März (21.03.2026) sei ein sechsjähriges Mädchen nachmittags in der Ostertoft in Dollerup von einem Mann im Alter zwischen 30 und 50 Jahren mit dunklem kurzem Haar in einem weißen Auto angesprochen worden. Er habe ihr eine Tüte Weingummi übergeben und sich danach wieder entfernt.

Am 22.05.2026 habe ein Mann Mitte 30 in der Kappelner Straße in Süderbrarup aus einem weißen PKW heraus ein Mädchen im Grundschulalter angesprochen und gefragt, ob er sie nach Hause bringen solle. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet und so im Nachgang der Polizei bekannt.

Am 27.05.2026 sei eine 14-jährige in der Gintofter Straße in Steinbergkirche von einem Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren in einem dunklen Kombi angesprochen worden, ob sie ihm im Auto den Weg nach Norgaardholz zeigen könne. Sie habe abgelehnt und der Wagen sei weitergefahren.

Gestern Abend sei ein 10-jähriges Mädchen in der Straße Gaarwang in Gelting von einem Mann in einem weißen Lieferwagen angesprochen worden. Ihr sei Naschen angeboten worden, wenn sie einsteige. Das Mädchen habe daraufhin bei einer Dame mit weißem Hund Hilfe gesucht. Der Mann sei ca. 180 cm groß und mittelalt gewesen. Er habe kurze Haare gehabt, eine dunkle Mütze getragen und sei schwarz gekleidet gewesen.

Alle Vorfälle wurden der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt, sodass bisher keine Sofortmaßnahmen getroffen werden konnten. Zu dem Vorfall von gestern Abend sucht die Polizei nach der Dame mit dem weißen Hund. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeistation Steinbergkirche zu melden (Tel.: 04632/8761680).

Uns ist bekannt, dass immer wieder vergleichbare Sachverhalte über die sozialen Medien verbreitet werden, ohne dass die Vorfälle polizeilich bestätigt sind. Wir empfehlen, sich vor dem Teilen solcher Beiträge den Wahrheitsgehalt des Sachverhaltes beispielsweise über die örtliche Polizeidienststelle bestätigen zu lassen. In den letzten Jahren ist in der Polizeidirektion Flensburg kein Fall bekannt, bei dem ein Kind Opfer einer vollendeten Straftat in einem solchen Sachverhalt geworden ist.

Wir möchten in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps geben:

- Klären Sie Ihr Kind über mögliche Gefahren auf, ohne es zu verängstigen. Ein selbstbewusst auftretendes Kind, das sich traut, auch zu Erwachsenen "nein" zu sagen, wirkt auf potenzielle Täter abschreckend. - Wenn möglich sollten Kinder in Gruppen zur Schule oder zum Spielen gehen. - Sollte es dennoch zu einer solchen Ansprache kommen, sollten Kinder sich von dem Fahrzeug fernhalten, laut auf sich aufmerksam machen, zu belebten Stellen laufen und um Hilfe bitten. - Zeigen Sie ihren Kindern, wo sie im Notfall Hilfe bekommen (Personen, Geschäfte, Praxen, Wohnhäuser). - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei über den Polizeinotruf 110.

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