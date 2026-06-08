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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 25-jähriger Vermisster wieder da

Flensburg (ots)

Der seit dem 03.06.2026 vermisste 25-Jährige aus Flensburg wurde am Sonntag (07.06.2026) wieder aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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