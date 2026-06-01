POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 09:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Vechta ein Küchenbrand in der Straße Ihorst 7 in Holdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung aus der Küche. Durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf und Fladderlohausen wurde der Brand gelöscht. Es gab keine weiteren Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf ...

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