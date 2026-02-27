Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bildhauer-Utensilien gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Diebstahl in der Nacht auf Donnerstag am Hintereingang der Volkshochschule im Bereich der Bismarckstraße/Charlottenstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach einem Bildhauer-Kurs ließ eine Frau, ihren Angaben zufolge, versehentlich eine Box mit Arbeitsutensilien dort zurück und musste am darauffolgenden Tag feststellen, dass sich Unbekannte daran bedient hatten. Aus dem Behältnis wurden neben zwei Kettensägen, diversen Holzstechbeiteln und einer blauen Sporttasche auch ein Tablet gestohlen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. Personen, die zwischen 21.30 Uhr und 9 Uhr in diesem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung auf der Straße - Polizei sucht nachträglich Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung, die sich bereits am Samstag, den 14.2.26, kurz vor Mittag im Bereich der Ehlersstraße und der Goethestraße an der dortigen Tankstelle ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge eskalierte ein familieninterner Streit zwischen Vater und Sohn, in dessen Verlauf beide Beteiligten verletzt wurden. Der Hergang des offen ausgetragenen Konflikts ist bislang nicht abschließend bekannt, weshalb sich die Ermittler von Zeugen sachdienliche Hinweise erhoffen. Zur genannten Zeit fand in Friedrichshafen der Fasnetsumzug statt, aus diesem Grund herrschte an der Tankstelle reger Verkehr. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Autos stoßen zusammen

Eine leicht verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am frühen Donnerstagabend in der Hauptstraße ereignet hat. Eine 81 Jahre alte Renault-Lenkerin wollte gegen 17.45 Uhr nach links in die Wiesentalstraße abbiegen und nahm einer entgegenkommenden 74-jährigen Ford-Fahrerin den Vorrang. Im Einmündungsbereich stießen die Autos wuchtig zusammen, wobei die 74-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Autofahrerinnen wurden von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallörtlichkeit kam es in der Folge bis kurz nach 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Kressbronn

Auto prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen hat sich ein 73 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7709 bei Gießenbrücke zugezogen. Von Apflau kommend kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Tettnang

Seniorin händigt Wertsachen an Schockanrufer aus

Eine Seniorin aus dem Großraum Tettnang ist am Donnerstag auf die perfide Masche von Betrügern hereingefallen. Mit einem sogenannten "Schockanruf" setzten die Täter die Frau am Telefon gezielt unter Druck, indem sie angaben, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben. Zur angeblichen Abwendung einer Inhaftierung ihres Angehörigen übergab sie noch am gleiche Tag Schmuck, Gold- und Silbermünzen im fünfstelligen Wert als "Kaution" an einen unbekannten Abholer. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsart. Informationen rund um das Thema Betrug und wie man sich schützen kann, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Überlingen

Unter Drogen unterwegs

Eine Anzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel droht einem 38-Jährigen, der am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle geraten ist. Er überquerte den Fußgängerüberweg mit einem E-Scooter und stürzte fast vor Schreck, als er die Polizisten wahrnahm. In der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Weil seine Angaben und ein auf THC reagierender Vortest den Verdacht erhärteten, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er danach nicht.

Überlingen/Stetten

Betrugsversuche fliegen im letzten Moment auf

Im letzten Moment sind am Mittwoch und Donnerstag zwei Betrugsversuche in Überlingen und in Stetten am Bodensee aufgeflogen. Am Mittwoch gaben sich Unbekannte am Telefon gegenüber einer Seniorin unter anderem als Tochter in einer Notsituation aus. Mit der "Schockanruf"-Masche verwickelten sie eine Frau etwa 1,5 Stunden in ein Gespräch und fragten sie nach Wertsachen und Barem aus. Als kurz darauf die echte Tochter anrief, flog der Betrug auf. Am Donnerstag fiel eine Frau auf angebliche Bankmitarbeiter und vermeintliche Polizisten herein. Wie sie am Telefon angaben, sei eine unberechtigte Überweisung von ihrem Konto aufgefallen. Um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, müsse sie es von der Bank holen und an die Polizei übergeben. Nachdem sie einen fünfstelligen Betrag abgeholt hatte und angewiesen wurde, dieses zur Abholung eines "Beamten" unter einer Mülltonne zu verstecken, kam zufällig ihr Sohn hinzu. Dieser erkannte den Betrugsversuch glücklicherweise noch rechtzeitig. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Informationen rund um das Thema Betrug finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Meersburg

Wendeversuch auf Fahrbahn führt zu Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der Unteruhldinger Straße zwischen Meersburg und Unteruhldingen wurden mehrere Personen verletzt. Eine 40 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte vom Fahrbahnrand anfahren und in Richtung Meersburg wenden. Dabei übersah sie zwei Motorradfahrer, die in Richtung Unteruhldingen unterwegs waren. Der 17-Jährige auf dem ersten 125er-Kleinkraftrad versuchte zwar auszuweichen, stieß jedoch wuchtig gegen den Kotflügel ihres Pkw. Er und sein 18-jähriger Sozius stürzten und zogen sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher schwere Verletzungen zu. Der nachfolgende 17-jährige Motorradfahrer versuchte ebenfalls auszuweichen, streifte den Pkw dabei und verletzte sich eher leicht. Die jungen Männer auf der Ninja wurden von Rettungsdiensten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 14.000 Euro Sachschaden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

