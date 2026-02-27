Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Autofahrer prallt gegen Fahrzeuggespann

Weil er eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, ist ein 24-jähriger VW-Lenker am Freitag gegen 8 Uhr in der Überlinger Straße gegen ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeuggespann geprallt. Während der 24-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge trotz ausgelöster Airbags unverletzt blieb, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil das Fahrzeuggespann unerlaubterweise auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen abgestellt war, kommt auf dessen Lenker ein Verwarnungsgeld zu.

Pfullendorf

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen auf einen 61-Jährigen zu, der am Donnerstagabend von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf am Steuer seines Wagens gestoppt wurde. Bei der Überprüfung des Führerscheins des Mannes stellte sich heraus, dass dieser ausschließlich für das Führen von Automatik-Fahrzeugen gilt. Da der 61-Jährige jedoch mit einem Wagen mit Schaltgetriebe unterwegs war, durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Pfullendorf

Betrüger räumen Konto ab

Betrüger, die sich als angebliche Mitarbeiter seiner Hausbank ausgaben, haben am Mittwoch einen 59-Jährigen telefonisch kontaktiert und behauptet, Wartungsarbeiten an der Online-Banking-App des Mannes durchführen zu müssen. Auf noch unbekannte Art und Weise kamen die Betrüger dabei an die Zugangsdaten des Opfers und räumten das gesamte Guthaben von dessen Konto ab. Erst am nächsten Tag stellte der 59-Jährige die Abbuchungen fest, nahm selbstständig Kontakt mit seiner Bank auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ob die Beträge zurückgebucht werden können, ist derzeit noch unklar. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche. Legen Sie bei Anrufen von angeblichen Bankmitarbeitern auf und nehmen Sie selbstständig Kontakt mit ihrer Hausbank oder Ihrem Bankberater auf. Geben Sie am Telefon niemals vertrauliche Daten heraus und gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Rechner oder Ihr Online-Banking. Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wald

Müllsünder auf frischer Tat ertappt

Nicht gelohnt hat sich die Entsorgung des Inhalts mehrerer Müllsäcke im Grünstreifen neben der Hirtenstraße für einen 68-Jährigen am Donnerstagnachmittag. Der Mann hatte sich offenbar die Einsparung der Entsorgungskosten erhofft. Eine Zeugin beobachtete den Mann jedoch dabei und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 68-Jährigen noch vor Ort an und veranlassten, dass er seinen Müll wieder einsammelt. Um die ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, brachten die Polizisten den Mann samt seinen fünf gefüllten Tüten an seine Wohnanschrift. Auf den 68-Jährigen kommt nun nicht nur ein empfindliches Bußgeld, sondern auch die Kosten für die Fahrt im Polizeiauto zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell