LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Suhl (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnacht (17.02.2026) die Johann-Wendel-Straße in Suhl und geriet mit seinem VW ins Rutschen. Das Auto landete auf einem Stein und blieb dort hängen. Der Mann informierte die Rettungsleitstelle und diese wiederum verwiesen ihn an den Abschleppdienst. Zudem setzten sie die Polizei über den Unfall in Kenntnis. Die Beamten stellten zunächst fest, dass sowohl am Auto als auch am Stein kein Schaden entstanden war. ...

mehr