Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 48-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Lindig" in Bad Salzungen. Dabei stellten sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test zeigte einen Weert von über 1,8 Promille. Der Mann musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge.

