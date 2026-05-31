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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: ++++Küchenbrand in Holdorf++++

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 09:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Vechta ein Küchenbrand in der Straße Ihorst 7 in Holdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung aus der Küche. Durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf und Fladderlohausen wurde der Brand gelöscht. Es gab keine weiteren Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
Pressestelle
Telefon: 04441/943-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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