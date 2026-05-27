Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in Müllpresse führt zu kräftezehrendem Löscheinsatz

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Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Meldung über eine brennende Müllpresse auf dem Gelände des Helios Klinikums Bonn/Rhein-Sieg. Da eine Gefährdung für das Klinikum selbst nicht ausgeschlossen werden konnte, entsandte die Leistelle eine Vielzahl von Kräften. Die ersteintreffenden Kräfte lokalisierten die Müllpresse auf einem vom Gebäude abgesetzten Müllsammelplatz. Rauch drang aus der voll beladenen Presse und die Brandintensität nahm stetig zu. So musste neben einer direkten Brandbekämpfung auch bereits ab der Frühphase des Einsatzes ein motorbetriebener Lüfter eingesetzt werden, um den Rauch vom Klinikgebäude fernzuhalten. Durch den Einsatz des Lüfters und durch das Abschalten der Lüftungsanlagen des Gebäudes gelang es aber, Auswirkungen auf den Betrieb des Klinikums wirksam zu verhindern. Um die Brandbekämpfung effektiv fortsetzen zu können, musste die Presse zunächst geöffnet und mit einem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr nach vorne gezogen werden. Daraufhin galt es das Brandgut mittels Handwerkzeugen unter ständigem Ablöschen aus der Presse zu entfernen. Zwei Angriffstrupps der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf gingen hierzu unter Atemschutz vor und wurden durch Kräfte der Feuerwache 1 unterstützt. Ihnen gelang es das Brandgut aus der Presse zu entfernen, so dass schließlich nach etwa 1,5 Stunden "Feuer aus" gemeldet werden konnte.

Die ebenfalls zur Einsatzstelle ausgerückten Kräfte der Feuerwache 2, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Alfter mussten nicht mehr eingesetzt werden und konnten den Einsatz frühzeitig beenden.

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