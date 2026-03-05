FW Moers: Brand in Moerser Krankenhaus / Stationspersonal handelt vorbildlich

Feuerwehr Moers

Moers (ots)

Am Donnerstag (05.03.26) kam es in Nachtstunden, gegen 01:20 Uhr, zu einem Brandereignis in einem Patientenzimmer des Krankenhauses Bethanien.

Durch schnelles und koordiniertes Eingreifen des Stationspersonals konnten betroffene Personen schnell in Sicherheit gebracht und eine Brandbekämpfung eingeleitet werden. Durch die Feuerwehr wurden zwei Trupps unter Atemschutz in den Einsatz gebracht sowie eine Drehleiter zur möglichen Rettung von Personen am Gebäude in Stellung gebracht. Weiterhin wurden weitere Brandkontrollmaßnahmen sowie umfangreiche Lüftungsmaßnahmen auf der betroffenen Station durchgeführt. Patienten sowie das betroffene Krankenhauspersonal wurden durch den Rettungsdienst gesichtet.

Bei zwei Beschäftigten kam es zu einer leichten Rauchgasintoxikation. Der Einsatz konnte nach circa 1,5 Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren die Hauptwache mit Rettungsdienst und Notarzt, sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg und Hülsdonk der Freiwilligen Feuerwehr.

